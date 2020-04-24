В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса

ПЕРМЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у пациентов и сотрудников Клинической больницы "РЖД-Медицина" в Перми, терапевтическое и кардиологическое отделение закрыты на прием и работают в режиме обсерватора. Об этом в пятницу сообщают региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с распространением инфекции.

"В Перми выявлен и локализован очаг заражения коронавирусной инфекцией в одном из медицинских учреждений - "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги. Всего с начала недели там было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, из них - у 11 сотрудников учреждения, 37 - у пациентов. Первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения. Отделение больницы закрыто на прием, переведено в режим обсерватора. Из ранее выписанных пациентов обследовано на коронавирусную инфекцию уже 68 человека, COVID-19 подтвердился у 26 из них", - говорится в сообщении.

В стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом и семь сотрудников с положительным результатом. Было организовано лабораторное обследование и медицинское наблюдение. В настоящее время обследуют всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человека, выписанных в период с 10 по 21 апреля. В больнице 10 медработников начали работать вахтовым методом. Проводятся противоэпидемические мероприятия по терапевтическому и кардиологическому отделениям больницы.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 318, из них 234 проходят лечение, 52 - выздоровели, четверо умерли.

"РЖД-Медицина" - многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, в его структуре 1 стационар на 165 мест, 3 поликлиники, амбулатория на станции Кунгур, стоматология и ортопедия, дневные стационары при поликлинике и стационаре, отделение восстановительного лечения санаторно-курортного типа, медицинский пункт железнодорожного вокзала Пермь-2, 23 кабинета предрейсового медицинского осмотра, врачебно-экспертной комиссии, подразделения лаборатории психофизиологического обеспечения. Больница работает с 1911 года.