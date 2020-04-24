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Мантуров заявил, что поставки реанимобилей в регионы начнутся на следующей неделе

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее доставить региональным медучреждениям 1200 новых реанимобилей, на закупку которых власти выделяют 5,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Поставки в регионы РФ реанимобилей начнутся на следующей неделе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Мы опережающими темпами, начиная со следующей недели, выполним поставленную вами задачу и обеспечим ускоренную поставку реанимобилей", - сказал он. Мантуров добавил, что министерство готово также оперативно отработать поставку машин скорой помощи.

В пятницу Путин заявил о необходимости как можно быстрее доставить региональным медучреждениям 1200 новых реанимобилей, на закупку которых власти выделяют 5,2 млрд рублей.

Путин также сообщил, что РФ направит еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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