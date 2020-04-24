Фонтаны в центре Петербурга запустили в виртуальном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" запустило в виртуальном формате фонтаны, расположенные на Невском проспекте у Казанского собора и на Ново-Манежном сквере. Видеозаписи виртуально работающих фонтанов с графическими элементами опубликованы в официальных группах организации в социальных сетях, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

В период режима самоизоляции фонтаны города не будут работать, их весенний пуск состоится после снятия ограничительных мер в городе.

"Водоканал Санкт-Петербурга" решило восполнить отсрочку запуска фонтанов и фонтанных комплексов "вживую" и сделать одно из самых ожидаемых городских событий апреля виртуальным. Водоканал запускает три фонтана: "Шар" на Невском проспекте, фонтана у Казанского собора и в Ново-Манежном сквере", - говорится в сообщении.

В перспективе Водоканал может запустить и другие фонтаны города, решение будет зависеть от степени востребованности нового формата среди пользователей, уточнили агентству в пресс-службе предприятия. Виртуальную работу фонтанов можно посмотреть в официальной группе предприятия в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook.

Все 105 фонтанов и фонтанные комплексы, которые находятся на балансе предприятия, технически исправны, прошли полное комплексное обслуживание, необходимые элементы заменены.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.