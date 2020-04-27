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Google запустил дудл-марафон для скучающих в самоизоляции

В рамках серии пользователи смогут сыграть в Pac-Man или попробовать себя в роли диджея
Описание
© Пресс-служба Google

Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Дудлы будут появляться на главной странице поисковика в течение 10 дней, начиная с 27 апреля. 

Первый дудл из серии был опубликован в 2017 году. В нем пользователь должен прописывать алгоритм ходов для персонажа-кролика. Дудл посвящен 50-летию создания языков программирования для детей.

На второй день пользователи смогут устроить соревнование по крикету с улитками, а на третий - попробовать создать цветомузыку. Четвертый дудл научит игре на терменвоксе. Главные герои пятого дудла -  веселые садовые гномы.

Шестой день дудл-марафона предложит игру, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от "пожара" во рту с помощью мороженого. Седьмой дудл - это красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по Сети. Восьмая игра - мистическое приключение, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. Предпоследний дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея, а завершается подборка игрой Pac-Man.

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