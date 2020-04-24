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Путин поручил МИД помочь Минздраву наладить взаимодействие с зарубежными партнерами

НОВО-ОГАРЕВО, 24 апреля. /ТАСС/. МИД РФ должен оказать содействие Минздраву и другим российским ведомствам в организации их взаимодействия с иностранными коллегами в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он отметил, что практически все зарубежные партнеры РФ "изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги" и различные варианты сотрудничества.

"Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать", - обратился президент РФ к главе МИД Сергею Лаврову, отметив, что речь идет о помощи Минздраву и другим министерствам в налаживании контактов с зарубежными партнерами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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