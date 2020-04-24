ЕК направит €7,5 млрд для разработки тестов и лекарств для борьбы с коронавирусом

ГААГА, 24 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) направит 7,5 млрд евро для разработки диагностических средств и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в пятницу в ходе видеобрифинга глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы объявим 4 мая о проведении глобальной кампании, которая нацелена на то, чтобы мобилизовать наши усилия в борьбе с COVID-19, - отметила она. - В ее рамках €7,5 млрд будут направлены на разработку диагностических средств и лекарственных препаратов".

"Это лишь первый этап, в дальнейшем потребуются дополнительные меры, - добавила фон дер Ляйен. - Для борьбы с COVID-19 необходимы активные меры на всех фронтах. Нам необходимо разработать вакцину, наладить ее производство и сделать ее доступной во всех странах. Эта вакцина станет нашим всеобщим благом".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана ВОЗ пандемией. В общей сложности на данный момент в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.