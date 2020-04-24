{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стелы с историей жизни героев войны появились на названных в их честь улицах Самары

Узнать историю жизни тех, чьими именами названы самарские улицы, можно, отсканировав QR-код

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Имена Победы" запущен в Самаре в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта на улицах города, названных в честь героев войны, устанавливают стелы с QR-кодами, отсканировав которые можно узнать об их подвигах, говорится в сообщении администрации города.

"Стартовала установка стел на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Все желающие смогут прочитать о подвигах, достижениях и заслугах этих людей", - говорится в сообщении.

Узнать историю жизни тех, чьими именами названы самарские улицы, можно, отсканировав QR-код, размещенный на стелах.

Прочитать истории жизни участников войны, в честь которых названы улицы, можно также на официальных интернет-площадках самарской администрации и по хэштегам #ИменаПобеды, #СамараПомнит. В Самаре имеются улицы, названные в честь Героев Советского союза танкиста Михаила Агибалова, летчиков Петра Потапова, Николая Гастелло.

Помимо историй о людях, проект раскрывает название различных территорий, которые также увековечивают память о Победе в Великой Отечественной войне. В частности, рассказывается о площади героев 21-й армии, площади Славы.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия
Глава района Рэндвик Дэнни Саид сообщил, что находившиеся там люди нарушали требования самоизоляции, в частности, не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали на пляжах массовые пикники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС