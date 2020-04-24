Стелы с историей жизни героев войны появились на названных в их честь улицах Самары

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Имена Победы" запущен в Самаре в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта на улицах города, названных в честь героев войны, устанавливают стелы с QR-кодами, отсканировав которые можно узнать об их подвигах, говорится в сообщении администрации города.

"Стартовала установка стел на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Все желающие смогут прочитать о подвигах, достижениях и заслугах этих людей", - говорится в сообщении.

Узнать историю жизни тех, чьими именами названы самарские улицы, можно, отсканировав QR-код, размещенный на стелах.

Прочитать истории жизни участников войны, в честь которых названы улицы, можно также на официальных интернет-площадках самарской администрации и по хэштегам #ИменаПобеды, #СамараПомнит. В Самаре имеются улицы, названные в честь Героев Советского союза танкиста Михаила Агибалова, летчиков Петра Потапова, Николая Гастелло.

Помимо историй о людях, проект раскрывает название различных территорий, которые также увековечивают память о Победе в Великой Отечественной войне. В частности, рассказывается о площади героев 21-й армии, площади Славы.