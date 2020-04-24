На Хайнане завершили карантин все поправившиеся после вызванного коронавирусом заболевания

ХАЙКОУ /Китай/, 24 апреля. /ТАСС/. Все 162 пациента, прошедшие курс лечения и выписанные из больниц в южной китайской провинции Хайнань, завершили 28-дневный карантин 21 апреля. Таким образом, согласно сообщению на официальном сайте провинциальной администрации, на Хайнане не осталось ни одного пациента с коронавирусом в больницах и на карантине после выздоровления.

Последним выписанным из больницы пациентом стала 40-летняя женщина, приехавшая на Хайнань из города Цзинчжоу в центральной провинции Хубэй. Она покинула больницу еще 24 марта. Новый коронавирус у нее был выявлен в конце февраля.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, шесть из них закончились летальным исходом. Самое большое число заразившихся было зарегистрировано в городе Санья, где коронавирус был выявлен у 54 человек. В тройку по числу заболевших входят также города Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев).

Власти провинции, указывается в заявлении администрации, при борьбе с эпидемией опирались на четыре основных принципа: раннее выявление, ранняя диагностика, раннее лечение и ранняя изоляция. Кроме того, в медицинских учреждениях провинции применяли разные подходы в отношении тех, у кого вирус был подтвержден и тех, у кого инфекцию подозревали.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Коронавирусом, по последним данным, в мире заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. смертельных исходов.