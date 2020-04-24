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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Чехии приняло предложение Минздрава продлить режим ЧС в стране до 25 мая

Спикер нижней палаты парламента Радек Вондрачек созвал внеочередное заседание, на котором будут решать этот вопрос, на 28 апреля

ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Чехии в пятницу приняло предложение Минздрава продлить в республике введенный 12 марта в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 25 мая. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек.

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"Правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации [в Чехии] до 25 мая, - отметил он. - Кабмин обратится с соответствующей просьбой в Палату депутатов (нижняя палата парламента - прим. ТАСС)".

Спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек созвал ее внеочередное заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении режима ЧС, на вторник, 28 апреля.

Депутаты нижней палаты, по словам Гамачека, поддержат просьбу кабмина о продлении режима ЧС. Партии правительственной коалиции располагают поддержкой большинства парламентариев.

В Чехии с начала марта зафиксировано 7 188 случаев инфицирования новым коронавирусом. 213 человек умерли, 2 186 вылечились. Анализы на коронавирус с 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении инфекции на территории Чехии, сдали 203 622 жителя страны.

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ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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