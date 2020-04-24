Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам американской НПО Project Harmony

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к публикациям и сайтам американской неправительственной организации Project Harmony, признанной нежелательной в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае размещения информационных материалов иностранной неправительственной организации Project Harmony, Inc (PH International - США) на других интернет-сайтах либо в социальных сетях, ограничивать к ним доступ в установленном порядке", - сообщили в Генпрокуратуре.

В четверг Минюст России внес Project Harmony в перечень нежелательных НПО на территории РФ. Она стала 22-й организацией в этом списке. По данным Генпрокуратуры, Project Harmony финансирует НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория". В ведомстве считают, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.