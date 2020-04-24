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В Коми снова сменился министр здравоохранения

Ведомство временно возглавил Борис Александров

СЫКТЫВКАР, 24 апреля. /ТАСС/. Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели. О назначении сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве региона.

"Виктория Петровна Филин больше не является министром, и. о. министра назначен Александров Борис Александрович. Смена произошла 22 апреля", - сообщили ТАСС в министерстве. При этом причину кадровых перестановок ни в Минздраве, ни в администрации главы республики агентству не пояснили.

По предварительным данным, Филин сохранила за собой пост заместителя председателя правительства республики. Александров до этого момента работал первым заместителем министра здравоохранения в Коми, а до приезда в регион, как и Филин, работал в одной из структур Федерального медико-биологического агентства России.

Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства. Планировалось, что новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы. До этого назначения глава Минздрава Дмитрий Березин, проработавший на посту с октября 2015 года, подал в отставку, и врио главы региона Владимир Уйба ее принял. До приезда в Коми Филин возглавляла центральную медико-санитарную часть №38 ФМБА России в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Коми входит в число регионов, где больше всего зараженных новым коронавирусом на 100 тыс. населения. На 24 апреля зарегистрировано 553 зараженных коронавирусом, в том числе 11 за минувшие сутки, а всего под медицинским наблюдением находится 4254 человека, из них 3913 контактировали с заболевшими, 341 прибыли из-за рубежа. 28 человек выздоровело, официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

В новость внесены изменения (17:41 мск) - добавлены подробности.

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