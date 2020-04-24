Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия

СИДНЕЙ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Городские пляжи Сиднея, открытые несколько дней назад, в пятницу вновь были закрыты из-за несоблюдения горожанами ограничительных мер, введенных властями в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом объявил глава района Рэндвик Дэнни Саид.

Пляжи Кловелли, Куджи и Марубра были закрыты решением городского совета 21 марта, так как находившиеся там люди нарушали требования самоизоляции, в частности, не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали на пляжах массовые пикники. Спустя месяц власти частично открыли пляжи, еще раз предупредив горожан о необходимости соблюдения антиинфекционных мер безопасности и о сохранении запрета загорать и пассивно отдыхать на берегу.

"Если число праздно гуляющих горожан будет слишком велико, а правила будут нарушаться, пляжи вновь будут полностью закрыты", - предупредили тогда в городском совете.

"Сегодня в час дня совет решил, что число людей на пляжах слишком велико. Они не занимаются спортом и не плавают, а просто приятно проводят время, поэтому все пляжи Рэндвика вновь будут закрыты. <...> Все требования о домашней изоляции остаются в силе... Люди не должны покидать свои дома, если только это не связано с вескими причинами", - сказал Саид.

Для исполнения этого решения полицейское патрулирование пляжей было усилено. Полицейские уже не предупреждали отдыхающих о необходимости соблюдения дистанции, а настоятельно рекомендовали им немедленно отправиться по своим домам. Ожидается, что после предстоящих выходных, на которые приходится празднование Дня АНЗАК (отмечаемый 25 апреля национальный праздник Австралии и Новой Зеландии - день памяти военнослужащих, защищавших отечество), пляжи разрешено будет посещать только для занятий серфингом в строго отведенных местах, бега и физических упражнений. Загорать, купаться в океане и отдыхать на песке будет запрещено.

В Австралии уже выявлено 6 674 случая инфицирования новым коронавирусом, первые из которых были зафиксированы в Мельбурне и Сиднее 25 января. Жертвами вызванного инфекцией заболевания стали стали 80 человек, 4 124 зараженных выздоровели.