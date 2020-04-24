Главный нарколог Минздрава считает, что разрешать продажу алкоголя в интернете преступно

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Разрешать дистанционную продажу алкоголя было бы преступно, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Все эти попытки распространить алкоголь в интернете, они сродни <...> смертельной греховности. Нельзя потворствовать, нельзя соблазнять людей, это преступление на мой взгляд", - сказал Брюн в пятницу журналистам.

Дискуссии о возможном разрешении продавать алкоголь дистанционно идут уже несколько лет. Соответствующий законопроект был предложен Минфином в 2017 году, в 2019-м его внесли в правительство повторно, но так и не приняли.

В марте 2020 года с инициативой выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, было бы целесообразно разрешить дистанционную продажу алкоголя из-за введения режима самоизоляции для профилактики коронавирусной инфекции.