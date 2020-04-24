Минздрав призвал продолжать первичную вакцинацию детей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Младенцам и детям младшего возраста необходимопродолжать проводить плановую первичную вакцинацию, это позволит предотвратить возможность возникновения вспышек и эпидемий различных болезней. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных в пятницу.

"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита", - говорится в документе.

В рекомендациях отмечается, что вакцинацию необходимо проводить, строго соблюдая меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В приоритете иммунизация комбинированными вакцинами должна проводиться детям младшего возраста в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. "Особенно важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, сезонного гриппа", - подчеркивается в тексте.

В рекомендациях также отмечается, что на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного препарата, который мог бы применяться для лечения детей с коронавирусом, поэтому назначение лекарств должна обосновать врачебная комиссия. "Ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, а потому назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии", - говорится в документе.

Кроме того, законный представитель ребенка до 15 лет должен подписать информированное согласие. Дети старше 15 лет могут подписывать его самостоятельно. Доказательная база по использованию противовирусных препаратов у детей отсутствует. Назначать антибиотики, особенно широкого спектра действия, также не рекомендуется. Внутривенные иммуноглобулины можно применять у тяжелых пациентов, но эффективность не определена.

Как переносят коронавирус дети

Не менее четверти заразившихся детей переносят коронавирус без симптомов, отмечается в методических рекомендациях. При этом в подавляющем большинстве случаев дети заражаются при контакте с инфицированными взрослыми, подчеркивают в министерстве. Из симптомов у них чаще всего фиксируются лихорадка и кашель, возможны признаки интоксикации, у некоторых - симптомы, напоминающие насморк. "Выздоровление обычно наступает в течение 1-2 недель", - уточнили в Минздраве.

Около 10% детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, нуждаются в госпитализации, тяжелое течение болезни отмечается в среднем у 1% из них. "Госпитализации в стационар требуют до 10% детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", - говорится в тексте.