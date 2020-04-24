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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге возобновили плановую вакцинацию детей

Ее остановили из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова приняла решение возобновить плановую вакцинацию детей, которую приостанавливали из-за угрозы распространения коронавируса.

"Снять с 24 апреля 2020 года запрет на плановую вакцинацию детского населения и вакцинацию по эпидемическим показаниям", - следует из постановления Башкетовой, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Плановую вакцинацию детей и взрослых приостановили 25 марта, кроме вакцинации новорожденных в родильных домах и перинатальных центрах.

Как пояснила ТАСС главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк, в регионе также разрешено проведение прививок для детей и вакцинация по эпидемическим показаниям, к которым в том числе относится прививка от клещевого энцефалита.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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