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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минздраве рассказали, на какой день вырабатываются антитела к коронавирусу

Устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться на 14-й день от начала симптомов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от появления симптомов заболевания, некоторые - на 14-е сутки, следует из опубликованных в пятницу методических рекомендаций Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей.

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"В настоящее время тесты для определения антител к SARS-CoV-2 не являются широко доступными на территории РФ. Установлено, что IgM антитела (острая фаза течения инфекции) появляются примерно на пятые сутки от начала симптомов, IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) - на 14-е сутки", - говорится в тексте.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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