В колониях и СИЗО Петербурга и Ленобласти вводят еженедельную дезинфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Еженедельная дезинфекция вводится в исправительных колониях и следственных изоляторах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте УФСИН по городу и области, санитарные дни назначены на каждую пятницу, в связи с чем в указанные дни приостанавливаются все посещения, в том числе родственниками и адвокатами.

Масштабная дезинфекция в учреждениях УФСИН проводилась 3 апреля. Теперь эта мера будет еженедельной до момента снятия режима повышенной готовности в регионе.

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ во всех учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по пятницам будет производиться санитарный день с проведением сплошной дезинфекции во всех помещениях и на всех объектах. Приостановлены все посещения учреждений на время проведения дезинфицирующих мероприятий", - сказано в сообщении.

В связи с введением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер в учреждениях УИС постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 16 марта 2020 года в учреждениях территориальных органов ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.