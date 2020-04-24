За границей находятся около 50 тыс. россиян

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. россиян находятся сейчас за границей и ожидают возвращения домой. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"За границей сейчас находятся около 50 тыс. россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами. Все эти граждане ожидают специальных вывозных рейсов, которые доставят их на Родину", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что с 7 по 23 апреля всего было выполнено 39 вывозных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тыс. человек, из них - 18 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и еще 21 рейс в другие регионы РФ.

Вернувшиеся граждане регистрировались на рейсы на портале госуслуг.

Ранее МИД РФ сообщал, что число россиян, желающих вернуться на родину, но не имеющих возможности это сделать, сохраняется в районе 30 тыс., как и на прошлой неделе. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщали ранее Минтранс и Росавиация.

Круглосуточная горячая линия

Минкомсвязь также запустила круглосуточную бесплатную горячую линию для помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться в РФ в связи с пандемией.

Россияне смогут круглосуточно получить консультации по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами, отмечается в сообщении.

Горячая линия организована на базе кол-центра портала госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77. Исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14:00 мск 27 апреля, для абонентов МТС - уже сейчас.

За границей сейчас находятся около 50 тыс. россиян, которые с конца марта 2020 г. не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.