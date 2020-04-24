Власти Рязанской области отменили первую смену во всех детских лагерях региона

РЯЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Первая смена во всех детских оздоровительных организациях на территории Рязанской области будет отменена из-за пандемии коронавируса, пришкольные лагеря с дневным пребыванием перенесут с июня на август, сообщается на сайте правительства региона.

"Первая смена во всех организациях отдыха детей и их оздоровления (всех форм собственности) отменяется. Родители и законные представители могут обратиться за возвратом средств за первую смену в организацию отдыха по месту приобретения после 18 мая 2020 года с личным заявлением, в котором указаны данные лицевого счета. Сроки проведения лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, которые организуются на базе образовательных организаций, переносятся с июня на август 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Решения о дальнейшей организации летней оздоровительной кампании будут приняты в зависимости от эпидемиологической обстановки в Рязанской области.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на данный момент в регионе зарегистрировано 475 случаев заражения, 38 человек выздоровели, 21 из них проходил стационарное лечение.