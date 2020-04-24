{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Рязанской области отменили первую смену во всех детских лагерях региона

Такая мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции

РЯЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Первая смена во всех детских оздоровительных организациях на территории Рязанской области будет отменена из-за пандемии коронавируса, пришкольные лагеря с дневным пребыванием перенесут с июня на август, сообщается на сайте правительства региона.

"Первая смена во всех организациях отдыха детей и их оздоровления (всех форм собственности) отменяется. Родители и законные представители могут обратиться за возвратом средств за первую смену в организацию отдыха по месту приобретения после 18 мая 2020 года с личным заявлением, в котором указаны данные лицевого счета. Сроки проведения лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, которые организуются на базе образовательных организаций, переносятся с июня на август 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Решения о дальнейшей организации летней оздоровительной кампании будут приняты в зависимости от эпидемиологической обстановки в Рязанской области.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на данный момент в регионе зарегистрировано 475 случаев заражения, 38 человек выздоровели, 21 из них проходил стационарное лечение.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер считает, что важно оценить возможность ослабления этих мер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС