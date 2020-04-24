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В Telegram появится функция групповых видеозвонков

Когда именно это произойдет, пока не известно

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Разработчики Telegram планируют в 2020 году представить пользователям мессенджера функцию групповых видеозвонков. Об этом сообщается в пресс-релизе Telegram.

"Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 году подобны переписке сообщениями в 2013 году. Существуют приложения, которые являются либо надежными, либо удобными, но не совмещают в себе эти два качества. Мы хотим это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы представить вам функцию безопасных групповых видеозвонков в 2020 году", - говорится в сообщении.

Точные сроки внедрения новой функции в мессенджер не уточняются.

Ранее Telegram сообщил, что количество пользователей мессенджера за год выросло на треть - хотя бы раз в месяц им пользуются 400 млн человек.

Мессенджер создан в 2013 году основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым. С 2018 года Telegram заблокирован на территории России в соответствии с решением суда из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO с помощью блокчейн-платформы TON, создав на ней криптовалюту под названием Gram. К настоящему времени мессенджер привлек уже около $1,7 млрд. С 2019 года продолжается судебное разбирательство между TON и американскими властями, из-за которого продажа цифровых токенов Gram на территории США запрещена на неопределенный срок. Дуров ранее просил перенести крайний срок запуска TON на 30 апреля 2020 года.

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