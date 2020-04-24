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Пандемия коронавируса нового типа

В России из-за коронавируса отменили массовые акции по сдаче крови

Также были введены дополнительные ограничения по допуску доноров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Учреждения службы крови в России из-за распространения коронавируса отметили массовые донорские акции и ввели дополнительные ограничения по допуску доноров. Об этом сообщила в пятницу руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на совещании с депутатами фракции "Единая Россия".

"Важно отметить, что учреждениями службы крови реализован полный комплекс мер по недопущению распространения инфекции: отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Глава агентства подчеркнула, что ограничительные мероприятия реализуются успешно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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