Петербург получит федеральную субсидию в 216 млн рублей на горячее питание школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург рассчитывает получить из федерального бюджета в качестве субсидии на организацию горячего питания учеников 1-4 классов в 2020 году 216 млн рублей, что составит порядка 18,5% от общей суммы затрат. Как сообщила в пятницу пресс-служба петербургской администрации, эта сумма была озвучена в телефонном разговоре губернатора Александра Беглова с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

"Губернатор проинформировал министра, что в настоящее время законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", в соответствии с которым ученикам 1-4 классов будет предоставляться горячее питание с оплатой за счет городского бюджета, находится на рассмотрении в законодательном собрании, - говорится в сообщении пресс-службы. - Согласно предварительному расчету затраты на организацию такого питания на четыре месяца 2020 года (с 1 сентября по 31 декабря) составят 1 млрд 169 млн 686 тыс. рублей, в том числе на софинансирование из федерального бюджета планируется выделить 216 млн 391,9 тыс. рублей (18,5% от общей суммы расходов), из бюджета Санкт-Петербурга должно быть выделено 953 млн 294,1 тыс. рублей".

По данным городской администрации, в Санкт-Петербурге в начальных классах учатся более 220 тыс. детей. Из них 45 тыс. детей льготных категорий уже получают питание бесплатно - это дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети инвалиды и другие. Остальные получают питание с оплатой 70% за счет городского бюджета.