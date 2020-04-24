В США более 50 тыс. человек умерли из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), превысило в США 50 тыс. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По его данным, к настоящему моменту в США зафиксирован 50 031 случай летального исхода заразившихся коронавирусом пациентов. Инфицированы 870 468 человек. Поправились в общей сложности 80 937 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 263 тыс. зараженных приходятся 20 982 жертвы.