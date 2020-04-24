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ВЦИОМ: три четверти россиян считают существенной помощь волонтеров в условиях пандемии

При этом две трети россиян лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Три четверти опрошенных россиян считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в ситуации с коронавирусом. Такие данные содержатся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в пятницу на сайте центра.

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"Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса. Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87%). Обратного мнения придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации", - говорится в материале по итогам опроса.

Также отмечается, что две трети россиян (64%) лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким. "Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%)", - приводятся данные исследования.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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