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Пандемия коронавируса нового типа

The Rolling Stones записали сингл о карантине. Главное о коронавирусе за 24 апреля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 36 897 случаев заражения, из них новых — 2957.
  • Врачи в столице, которые работают с заразившимися коронавирусом, начали получать региональные надбавки к зарплате. Им будут платить также федеральные надбавки.
  • Москву не будут украшать к 1 мая.

Мир

  • Всего зафиксировано 2 729 629 случаев заражения, умерли 186 857 человек (7,02%).  
  • Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом в городе.  
  • Число жертв COVID-19 в США превысило 50 000 человек  (данные университет Джонса Хопкинса).
  • Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия. Жители не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали массовые пикники.
  • The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу. Композиция Living in a Ghost Town стала первым за восемь лет синглом, который выпустила группа.
' YouTube/The Rolling Stones'

 

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