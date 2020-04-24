The Rolling Stones записали сингл о карантине. Главное о коронавирусе за 24 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 68 622 случая заражения, из них новых — 5849, за сутки умерли 60 человек, за весь период — 615. Число заразившихся третий день подряд растет менее чем на 10%.
- Экономика РФ теряет ежедневно около 100 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
- Жители России устали от ограничений, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- В Петербурге возобновили плановую вакцинацию детей.
- В некоторых регионах Центральной России начали вводить обязательное ношение масок в общественных местах.
- Заразился управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий, он находится в стационаре.
Москва
- Всего зафиксировано 36 897 случаев заражения, из них новых — 2957.
- Врачи в столице, которые работают с заразившимися коронавирусом, начали получать региональные надбавки к зарплате. Им будут платить также федеральные надбавки.
- Москву не будут украшать к 1 мая.
Мир
- Всего зафиксировано 2 729 629 случаев заражения, умерли 186 857 человек (7,02%).
- Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом в городе.
- Число жертв COVID-19 в США превысило 50 000 человек (данные университет Джонса Хопкинса).
- Городские пляжи Сиднея вновь закрыли спустя несколько дней после открытия. Жители не соблюдали социальную дистанцию, а вместо разрешенных занятий спортом и плаванием устраивали массовые пикники.
- The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу. Композиция Living in a Ghost Town стала первым за восемь лет синглом, который выпустила группа.
' YouTube/The Rolling Stones'