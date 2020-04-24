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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Израиля утвердило второй этап смягчения карантина

В стране, в частности, разрешается открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, а также парикмахерских и салонов красоты

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в пятницу дальнейшее смягчение карантинных мер, в частности, разрешается открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, а также парикмахерских и салонов красоты. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства, указав, что решение кабмина вступит в силу в полночь 26 апреля.

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"Настоящим разрешается торговля навынос в ресторанах, работа парикмахерских и салонов красоты, открытие магазинов за исключением тех, что расположены в крытых торговых центрах. Работа предприятий будет регулироваться в соответствии с действующими положениями в целях сохранения здоровья граждан", - говорится в сообщении.

19 апреля кабмин Израиля принял решение о поэтапном смягчении карантина. Тогда же было принято постановление, регулирующее работу предприятий торговли и сферы услуг. В частности, должна измеряться температура у всех входящих, в магазине площадью более 100 кв. м в очереди в одну кассу могут стоять не более четырех покупателей при условии расстояния в два метра между ними и при наличии соответствующей разметки на полу. В канцелярии премьера тогда подчеркнули, что нарушение установленных правил предприятиями "классифицируется как уголовное преступление, а также как административное правонарушение, которое влечет за собой наложение штрафных санкций".

Кроме того, 19 апреля кабмин разрешил занятия спортом одному или в паре с членом семьи, живущим под одной крышей, на расстоянии до 500 мв от дома, а также проведение молитв на открытой площадке при участии до 19 человек в пределах 500 м от места жительства или рабочего места. Пока остаются под запретом посещение пляжей, парков, детских площадок и муниципальных спортивных сооружений, закрыты торговые центры, развлекательные заведения, включая театры и кинотеатры. За пределами дома с 12 апреля обязательно ношение маски, нарушение этого правила карается штрафом в 200 шекелей (около $55).

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло в пятницу 14 882, умерли 193 пациента с этим диагнозом, выздоровели 5 685 человек. 17 апреля число вылечившихся от коронавируса в Израиле за 24 часа впервые превысило число заразившихся за сутки.

Ограничения на День независимости Израиля

Правительство Израиля 22 апреля утвердило ужесточение карантинных мер на период празднования Дня независимости и 72-й годовщины еврейского государства с 28 по 29 апреля для предупреждения распространения коронавируса. Как сообщила канцелярия израильского премьера, с 17:00 (время совпадает с московским) 28 апреля по 20:00 29 апреля гражданам разрешается покидать свои дома только для приобретения лекарств и товаров первой необходимости. Приобретение продуктов питания накануне и во время Дня независимости не будет разрешено.

Помимо этого, в тот же день кабмин утвердил ограничения на первые дни мусульманского поста рамадан. В частности, с 18:00 до 03:00 с 23 апреля по 3 мая в населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением будут закрыты все торговые точки, где возможно скопление людей. За исключением аптек торговля разрешена только при условии доставки товаров на дом.

Теги
ИзраильПандемия коронавируса нового типа
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