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В Коми все работники медучреждений получат доплату в условиях пандемии

В регионе коронавирусом заразились 553 человека

ТАСС, 24 апреля. Все работники медучреждений Республики Коми, которые так или иначе контактируют с зараженными новым коронавирусом получат доплаты из республиканского бюджета. Об этом врио главы республики Владимир Уйба сообщил в пятницу в видеообращении к жителям республики, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

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"У нас сейчас законодательство федеральное регулирует доплату только тем, кто непосредственно работает с больными с коронавирусом. При этом у нас очень много пограничных служб например, рентген-отделение, отделение КТ, ведь они напрямую вроде как не работают с пациентом, но как исключить больного, у кого потом COVID подтвердили. Он в этот момент же уже был заражен. Моя принципиальная позиция, что мы будем оплачивать всем, кто имеет отношение, и неважно, это врач или медсестра, санитарка, или водитель скорой помощи, или машина амбулаторной службы на обслуживание ковидного больного. Все будут получать республиканскую надбавку", - сказал Уйба.

Он добавил, что обратился в Минздрав РФ с предложением рассмотреть вопрос по надбавкам медикам "в таком же ключе".

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. На 24 апреля в регионе 553 заболевших, в том числе 11 новых случаев за минувшие сутки. Более 4 тыс. человек под медицинским наблюдением.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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