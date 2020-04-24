Макрон назвал четыре главных условия для эффективного противостояния пандемии

ГААГА, 24 апреля. /ТАСС/. Поддержка систем здравоохранения, диагностика, доступ к лечению и разработка вакцин - главные условия эффективной борьбы с пандемией. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе запуска инициативы под эгидой ВОЗ, направленной на ускорение работ по разработке лекарства и вакцины против коронавируса нового типа.

"Необходимо четыре элемента для достижения успеха. Первое - это наши коллективные усилия для укрепления систем здравоохранения. В рамках этой инициативы мы должны поддержать все системы здравоохранения во всем мире для борьбы со всеми заболеваниями, в частности COVID-19" , - отметил он. Поэтому в рамках инициативы, подчеркнул французский президент, должно быть оказано содействие наиболее уязвимым странам для укрепления их систем здравоохранения, защиты наиболее уязвимых слоев населения и оказания помощи медперсоналу.

Вторым важным элементом, продолжил Макрон, является эффективная диагностика. "ВОЗ говорил об этом неоднократно, - напомнил он. - Мы все стоим перед единым вызовом, нам необходимо разработать тесты, сделать их доступными во всех странах, в том числе наиболее уязвимых. Эта инициатива позволит нам добиться этой цели".

"Третье - доступ к лекарственным препаратам и лечению. Многие специалисты в настоящий момент взаимодействуют друг с другом для того, чтобы провести клинические испытания и разработать лекарственные препараты, которые позволят нам дать отпор COVID-19, и нам необходимы инвестиции для ускорения данных разработок", - указал Макрон.

Четвертым важным элементом президент Франции назвал разработку вакцины. "Мы ожидаем много от научного сообщества. И мы понимаем, что именно в той стране, в которой будет разработана вакцина, вакцинация начнется первой. Но мы должны сделать так, чтобы вакцинация стала доступной для всех вне зависимости от того, где была изобретена сама вакцина", - подчеркнул он.

"Мы знаем, что сроки сжаты, поэтому нам необходимо действовать очень эффективно, нам необходимо мобилизовать усилия страны, Группы семи, Группы двадцати. Надеюсь, что они смогут объединить свои усилия, объединиться вокруг этой инициативы. Необходимо также подключить к этой работе Китай и США, поскольку это единый вызов, единая проблема, мы должны забыть о тех проблемах, которые нас разъединяют. Нам необходимо показать всему миру, что если мы объединяем свои усилия, то мы можем добиться успеха, и хотелось бы, чтобы мы смогли использовать накопленный опыт для борьбы с туберкулезом, малярией, ВИЧ и другими пандемиями", - заключил Макрон.