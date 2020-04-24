Леонида Ошарина похоронят в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, найденного в среду мертвым в Крыму, похоронят в столице. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель председателя Союза театральных деятелей СТД РФ Геннадий Смирнов.

Ранее по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, Ошарин был найден мертвым в Крыму, причиной его смерти считается самоубийство. Информацию об обнаружении тела Ошарина ТАСС подтвердили в Мосгордуме.

"Как я сегодня выяснил, его [Ошарина] похоронят в Москве. Это решение семьи", - сказал он. По его словам, организацией похорон занимается Департамент культуры Москвы.

Ошарин родился 22 января 1973 года в Ивановской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем получил дополнительное образование по управлению государственными и муниципальными заказами. С 2001 года работал в Москве: начинал в должности замдиректора по художественно-постановочной части в театрах "Человек" и "Жар-птица", а затем перешел на работу в театр Et Cetera, где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года - директором театра.

В конце декабря 2011 года был назначен директором Московского академического театра им. В. Маяковского. В ноябре 2018 года был назначен заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.