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В Татарстане не прогнозируют резкого понижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище

Куйбышевское водохранилище на реке Волге расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты не прогнозируют повторения в 2020 году ситуации с резким понижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище, которую зафиксировали в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов республики по итогам обсуждения регулирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании межведомственной рабочей группы.

"Ситуации прошлого года, когда уровень Куйбышевского водохранилища понизился до отметки 49,86 м БС (Балтийской системы высот - прим. ТАСС) в середине мая, в 2020 году не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что год был маловодным, благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов на сегодняшний день удается сохранить баланс уровня воды водохранилища и одновременно обеспечить потребность в водных ресурсах субъектов средней и нижней Волги, уточнили в министерстве. До 21 апреля осуществлялась сработка водохранилища для сельхознужд нижней Волги, уровень воды снизился более чем на 1 метр с отметки 53,3 м БС до 52,1 м БС.

"В соответствии с прогнозными расчетами, минимальный уровень сработки Куйбышевского водохранилища до 10 мая составит 51,6 м БС. <…> В соответствии с правилами использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища планируется к 1 июля наполнить водохранилище до отметки нормального подпорного уровня 53,0 м БС", - говорится в сообщении.

Куйбышевское водохранилище на реке Волге расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, площадь его зеркала превышает 3 тыс. квадратных километров, а полный объем - 58 млрд кубометров. Резкое падение уровня водохранилища в 2019 году спровоцировало обмеление Волги и Казанки.

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