Ростовские власти выделили на помощь малоимущим семьям почти 33,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 33,5 млн рублей для оказания адресной помощи малоимущим семьям в период пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении почти 33,5 млн рублей для поддержки малоимущих семей, попавших в сложную жизненную ситуацию в условиях распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выплаты получат семьи и одиноко проживающие жители области с низкими доходами. Ранее губернатор распорядился направить свыше 45 млн рублей для оказания финансовой помощи малообеспеченным многодетным семьям и безработным гражданам с детьми.

9 апреля заксобрание Ростовской области утвердило пакет законов, направленных на социальную защиту некоторых категорий граждан. В частности, принят областной закон "О ежемесячной выплате на ребенка от трех до семи лет". Сумма пособия составит более 5,5 тыс. рублей на одного ребенка. Новой формой поддержки смогут воспользоваться семьи, где среднедушевой доход не превышает 10 673 рубля в месяц. Первые выплаты семьи в Ростовской области смогут получить в июне.

Еще один закон, принятый ростовскими депутатами, направлен на увеличение потенциальных получателей адресной социальной помощи в полтора раза, для чего в регионе увеличен размер прожиточного минимума, по которому человек или семья могут обратиться за помощью.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 533 случаев заражения, 18 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.