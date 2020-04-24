Меркель призвала распределить вакцину против COVID-19 после создания "во всех частях мира"

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Германия поддерживает проведение 4 мая донорской конференции по сбору средств для борьбы с коронавирусом, только сообща удастся справиться с пандемией. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.

Канцлер выразила надежду на то, что видеомост положит начало на пути к донорской конференции. "Мы всеми силами поддержим конференцию 4 мая", - пообещала она.

"Мы едины во мнении, что эта пандемия является самым серьезным за последние десятилетия вызовом. Я очень благодарна ВОЗ за то, что она играет очень активную роль в его преодолении", - подчеркнула Меркель. "Мы победим этот вирус только в том случае, если объединим наши усилия и образуем эффективный альянс", - считает она.

Канцлер заверила, что Германия готова с политической точки зрения поддерживать усилия по недопущению распространения коронавируса. "Мы все знаем, что вынуждены будем жить с пандемией, пока не разработана вакцина. Я согласна с генеральным секретарем ООН в том, что речь идет о глобальном общественном достоянии", - сказала Меркель, касаясь лекарства против коронавируса. Она призвала после разработки вакцины "распределить ее во всех частях мира".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.