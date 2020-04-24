В "Кванториуме" Севастополя сделали заколки для масок и защитные экраны для медиков

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Педагоги севастопольского детского технопарка "Кванториум" в пятницу передали медикам первую партию защитных экранов, собранных по авторскому проекту, и заколок для масок, которые были напечатаны на 3D-принтерах, сообщила ТАСС замдиректора учреждения Анастасия Вакарчук.

"Кванториум" присоединился к движению "Мейкеры против COVID-19". С 20 апреля в хайтек-цехе детского технопарка работа идет с утра и до поздней ночи: сотрудники напечатали 200 заколок для масок по схемам, предоставленным волонтерами движения, и сделали 30 защитных экранов по собственным эскизам - их собирали вручную", - рассказала Вакарчук.

Она уточнила, что первая партия этих изделий уже передана в инфекционную больницу, где работают с зараженными коронавирусом и теми, у кого его подозревают, а также в городскую больницу №9, куда доставляют людей с симптомами ОРВИ и врачи которой также находятся сейчас в зоне особого риска. "Защитные экраны из прозрачного пластика позволяют защитить не только глаза, но и все лицо - это важно, так как уже известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. А заколки помогают решить другую насущную для врачей проблему - позволяют носить медицинскую маску так, чтобы она не натирала. Дело в том, что когда человек постоянно носит маску, не снимая, появляется раздражение, а в некоторых местах кожа стирается до крови", - пояснила собеседница.

Она отметила, что также в пятницу "Кванториум" получил ПЭТ-пленку для защитных экранов, которую особым образом будут нарезать лазерным принтером. Кроме того, педагоги ищут способ рационализировать печать заколок. "Мы сейчас рассматриваем варианты, как можно модернизировать заколку для масок, чтобы печать происходила быстрее. На данный момент запущены пять принтеров, и они печатают по девять заколок за один заход, а потом еще нужен ручной труд, чтобы отделить каждое изделие", - привели в пресс-службе слова педагога хайтек-направления Виктора Сенько.

"Мейкеры против COVID-19" - это сообщество владельцев 3D-принтеров и лазерных станков, которые изготавливают средства индивидуальной защиты и другие необходимые изделия и передают врачам по всей России. В нем участвуют уже более 1 тыс. добровольцев.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование".