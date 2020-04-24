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В Северной Осетии более 2,6 тыс. семей с детьми до трех лет получили финансовую помощь

Дополнительная выплата составила 5 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Выплаты по 5 тыс. рублей получили более 2,6 тыс. семей с детьми до трех лет благодаря мерам поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления пенсионного фонда РФ по республике.

"В кредитные организации республики на счета владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал Пенсионным фондом уже перечислено более 15,5 млн рублей по 2642 заявлениям", - сказал собеседник агентства.

Всего по состоянию на 24 апреля управлениями пенсионного фонда РФ в городах и районах Северной Осетии принято 5072 заявления на дополнительную ежемесячную (с апреля по июнь 2020 года) выплату в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет.

Финансовая поддержка предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. В распоряжении семей есть еще пять месяцев (до октября) для обращения за средствами.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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