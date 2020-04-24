Власти Кировской области разрешили возобновить работу ремонтным мастерским и риелторам

КИРОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили с 25 апреля возобновить работу ремонтным мастерским, ортопедическим салонам, риелторам, страховым компаниям и организациям по продаже саженцев и садового инвентаря. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"Мы приняли решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить работу с завтрашнего дня. Это ремонт одежды, обуви, компьютеров, коммуникационного оборудования, химчистки, услуги по изготовлению ключей, фото на документы и ортопедические салоны. Разрешено оказание риелторских услуг и услуг страхования исключительно по предварительной записи. Могут возобновить работу обрабатывающие производства, за исключением предприятий в эпидемиологически неблагополучных районах", - сообщил Васильев.

Он уточнил, что к неблагополучным районам по коронавирусу относятся Вятско-Полянский, Малмыжский, Нолинский, Омутнинский, Уржумский и Яранский районы.

Также, по словам Васильева, возобновят работу торговые точки по продаже саженцев, семян и садового инвентаря, при этом торговые залы им открывать не разрешено. Разрешили работать объектам торговли, реализующим саженцы, удобрения и садово-огородный инвентарь и власти Саратовской области. Соответствующее постановление правительства подписано 23 апреля. 25 апреля на четырех торговых площадках в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки "выходного дня", где будут продаваться, в том числе, саженцы.

За минувшие сутки в Кировской области выявлен 31 случай заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 349 человек. В Саратовской области выявлен за сутки 16 случаев заражения, всего в регионе лабораторно подтверждены 245 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.