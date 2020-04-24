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Пандемия коронавируса нового типа

Возвращение россиян из Армении запланировано на 29 апреля

Российские граждане смогут покинуть республику через территорию Грузии

ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Российские граждане, желающие вернуться на родину на фоне ситуации с коронавирусом, могут покинуть Армению через территорию Грузии 29 апреля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы посольства России в Армении.

"Продолжается проработка всех аспектов сухопутного возвращения из Армении в Россию через территорию Грузии с компетентными ведомствами России и Грузии. По предварительным данным, выезд двух автобусов со сформированной ранее группой может состояться 29 апреля", - указали в диппредставительстве.

Посольство призывает внимательно следить за обновлением информации на его интернет-ресурсах.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса был введен в Армении с 16 марта. На данный момент в стране инфицированы 1 596 человек. Умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Теги
АрменияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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