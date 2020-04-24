Манеж в Петербурге покажет работы фотографов, посвященные СССР и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Масштабный проект, представляющий портрет СССР и России в работах документальных фотографов, представит Центральный выставочный зал "Манеж" в Петербурге, сообщили ТАСС в пятницу в его пресс-службе. Как ожидается, выставка, ориентировочно запланированная на май-июль, станет первым проектом популярной городской площадки после возобновления работы и отмены ограничений из-за коронавируса.

"Выставка покажет портрет СССР / России с 1947 по 2019 годы в работах легендарных документальных фотографов: Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других. Манеж представит более 250 работ от 39 фотографов, часть из которых будут показаны публике впервые. Несмотря на то, что агентство обычно предлагает музеям и культурным институциям уже собранные гастролирующие выставки, Манеж выступил с инициативой собрать абсолютно новый культурологический проект из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона, посвященный России", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что выставочное пространство будет разделено на десять зон, которые соответствуют разным десятилетиям. На первом уровне Манежа будут собраны фотографии советской эпохи - начиная с первых послевоенных лет и до конца 1980-х, а на втором уровне покажут работы о России с 1990 года до наших дней.

"Агентство Magnum было создано 22 мая 1947 года, а уже 31 июля один из его основателей - военный фотограф Роберт Капа - отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком в сорокадневное путешествие по СССР. Репортажи об этой поездке были напечатаны в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием "Русский дневник". Этот проект и задал тон в отношении фотографов к стране, которая тогда была отделена от них железным занавесом. Они стремились рассказывать о ней объективно и при этом сочувственно - и часто выбирали в качестве героев своих фотографий простых людей, занятых обычными делами", - привели в пресс-службе слова куратора проекта, историка фотографии Нины Гомиашвили.

Наряду с выставкой, в Манеже запланированы встречи с фотографами Томасом Дворжаком, Георгием Пинхасовым, Бруно Барби, Стюартом Франклином и другими. Они пройдут при поддержке Французского института в России. Также программу дополнят показы документальных фильмов о работе агентства в специально созданном кинотеатре на втором этаже.

Международное фотоагентство Magnum Photos было создано пятью друзьями - Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. Его фотографы документировали мировую историю с середины XX века, рассказывая в снимках об индустрии, обществе и отдельных личностях, политике, катастрофах, конфликтах и многом другом.