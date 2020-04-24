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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Эстонии продлило режим чрезвычайного положения до 17 мая

Премьер страны Юри Ратас сообщил, что правительство Эстонии рассчитывает одобрить проект стратегии выхода из кризиса на следующей неделе

ТАЛЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в Эстонии из-за пандемии коронавируса продлен до 17 мая. Об этом сообщило в пятницу Коммуникационное бюро правительства страны.

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"В течение последних двух недель мы наблюдали, как количество заразившихся и находящихся на лечении в больнице стало снижаться, мы определенно достигли переломного момента, - заявил премьер-министр Юри Ратас. - Правительство на этой неделе представило проект стратегии выхода из кризиса, который мы надеемся одобрить на следующей неделе. После этого мы начнем шаг за шагом смягчать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет этому по-прежнему благоприятствовать. Но поскольку выход не произойдет разом, а будет постепенным и взвешенным, мы сегодня продлили чрезвычайное положение до 17 мая включительно".

По его словам, правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, чтобы продолжить применять меры, которые необходимы для эффективного контроля за распространением заболевания.

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в пятницу достигло 1 605. За сутки в стране диагностированы 16 новых случаев, накануне - 33, в среду - семь. Количество умерших составило 46. С 13 марта в Эстонии введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, изначально он действовал до 1 мая.

Теги
ЭстонияРатас, ЮриПандемия коронавируса нового типа
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