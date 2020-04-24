Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

"Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры", - сказала Голикова.

По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, что вызывает тревогу.

"Несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничений в передвижении, тем не менее, в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", - сказала министр.

Количество заразившихся новым коронавирусом в России за прошлую неделю увеличилось в 2,1 раза, сообщила Голикова.

"К сожалению, за прошедшую неделю - ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели - количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза", - сказала она.

Среди молодых людей с коронавирусом от 18 до 29 лет умерли четыре человека, от 30 до 49 лет - 90 человек.

Система здравоохранения в Москве

Вице-премьер подчеркнула, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением в связи с коронавирусом.

"Мы видим, что в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области, система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора", - сказала она.