{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство России в Латвии раскритиковало запрет в стране на ношение советской формы

Для властей республики "мифические угрозы прошлого" важнее реальных, отметили в российском диппредставительстве

РИГА, 24 апреля. /ТАСС/. Утверждение Сеймом (парламентом) Латвии поправок, предусматривающих введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР, показывает, что для властей республики "мифические угрозы прошлого" важнее реальных. Об этом заявило посольство России в Латвии.

"Даже в условиях мировой пандемии и чрезвычайной ситуации латвийские власти не могут отказаться от продвижения своих идеологических постулатов. Росчерком пера герои, которые освобождали Латвию и Европу от фашизма, оказались лишены заслуженного права с гордостью носить свою военную форму. Вот так бывает, когда мифические угрозы прошлого оказываются важнее насущных проблем выживания", - говорится в пятницу в сообщении диппредставительства в Facebook.

Сейм Латвии 23 апреля утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование во время публичных мероприятий формы и элементов одежды вооруженных сил, а также представителей органов правопорядка бывшего СССР, его республик, а также нацистской Германии, в том числе в стилизованном виде. Это же касается элементов одежды, аксессуаров, знаков отличия, кокард, нашивок, которые визуально недвусмысленно позволяют идентифицировать определенные вооруженные силы или репрессивные органы.

Запрет также касается использования флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и нацистской Германии, нацистской свастики, знаков СС и советских символов - серпа и молота, пятиконечной звезды. За нарушение запрета будет применяться предупреждение или денежный штраф в размере до €70 для физических лиц, а для юридических - до €580.

Теги
ЛатвияРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сдача ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля
Ранее начало кампании по сдаче экзамена было запланировано на 8 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС