Посольство России в Латвии раскритиковало запрет в стране на ношение советской формы

РИГА, 24 апреля. /ТАСС/. Утверждение Сеймом (парламентом) Латвии поправок, предусматривающих введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР, показывает, что для властей республики "мифические угрозы прошлого" важнее реальных. Об этом заявило посольство России в Латвии.

"Даже в условиях мировой пандемии и чрезвычайной ситуации латвийские власти не могут отказаться от продвижения своих идеологических постулатов. Росчерком пера герои, которые освобождали Латвию и Европу от фашизма, оказались лишены заслуженного права с гордостью носить свою военную форму. Вот так бывает, когда мифические угрозы прошлого оказываются важнее насущных проблем выживания", - говорится в пятницу в сообщении диппредставительства в Facebook.

Сейм Латвии 23 апреля утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование во время публичных мероприятий формы и элементов одежды вооруженных сил, а также представителей органов правопорядка бывшего СССР, его республик, а также нацистской Германии, в том числе в стилизованном виде. Это же касается элементов одежды, аксессуаров, знаков отличия, кокард, нашивок, которые визуально недвусмысленно позволяют идентифицировать определенные вооруженные силы или репрессивные органы.

Запрет также касается использования флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и нацистской Германии, нацистской свастики, знаков СС и советских символов - серпа и молота, пятиконечной звезды. За нарушение запрета будет применяться предупреждение или денежный штраф в размере до €70 для физических лиц, а для юридических - до €580.