На борту американского ракетного эсминца зафиксировали вспышку COVID-19

ТАСС, 24 апреля. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) зарегистрирована на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Об этом, как передает агентство Reuters, в пятницу в ходе брифинга для журналистов сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он добавил, что один из инфицированных был эвакуирован с корабля, а сам эсминец возвращается на базу.

Хоффман не уточнил, сколько всего человек на борту заразились коронавирусной инфекцией. Ранее Reuters со ссылкой на источники в американской администрации информировало о более чем десяти заразившихся. По его данным, судно осуществляло операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.

В конце марта вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту американского авианосца Theodore Roosevelt. Число заразившихся на нем по итогам тестирования 100% экипажа составило 840.