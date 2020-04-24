Ветеранам в Карелии выплатят по 15 тыс. рублей в честь 75-й годовщины Победы

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии установили единовременную выплату к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов в размере 15 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Карелии будут произведены выплаты. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также вдовам инвалидов и участников войны выплатят по 15 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла положена выплата в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, региональная выплата назначается дополнительно к федеральным выплатам по случаю юбилейной годовщины Победы в 1945 году. По подсчетам властей, деньги получат более 5,6 тыс. человек.

"Единовременная выплата будет перечислена в мае-июне 2020 года", - отметили в пресс-службе.