Татьяну Буланову выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

"Таню выписали. Она уже дома. Все хорошо", - сказала собеседница агентства.

12 апреля московский концертный директор артистки Константин Сергеев рассказал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию. 17 апреля ее концертный директор в Санкт-Петербурге сообщила, что певица переведена в обычную палату и уже хорошо себя чувствует.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой "Летний сад" после того, как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году она выпустила альбом "Мое русское сердце", в который вошла песня "Ясный мой свет". Композиция была удостоена "Золотого граммофона". Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!". В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.