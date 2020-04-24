Мединский: встреча союзников на Эльбе была стратегически важна для дальнейшего хода войны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Встреча советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года имела стратегически важное значение, поскольку расколола немецкую армию на две части. Об этом в пятницу сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО, посвященной 75-летию этого события. "Соприкоснувшись на Эльбе, мы раскололи германскую армию на две крупные группировки - северную и южную. Это было важно в стратегическом отношении, поскольку ускорило разгром вермахта", - сказал он.

Мединский отметил, что это событие стало примером эффективного взаимодействия союзников. "Это ярчайший пример эффективного, продуманного, четко организованного, спланированного взаимодействия союзников. Она произошла там, где рассчитывали, не было никаких инцидентов серьезных, хотя было задействовано огромное количество войск, сотни тысяч солдат и офицеров, огромное количество боевой техники. И сегодня для нас встреча на Эльбе - это образец того, как надо стремиться выстраивать отношения между сверхдержавами. Если наши деды сумели это сделать, преодолев предрассудки политические, религиозные нравственные", - сказал он. Председатель РВИО отметил, что встреча на Эльбе должна стать уроком условиях современных непростых международных отношений. "На тот момент коммунисты и англо-американцы казались друг другу людьми из разных вселенных. Перед лицом общего врага, во имя общих целей они обо всем договорились и обеспечили долгий, многолетний мир на планете. Именно так нам надо действовать совместно впредь, это урок для нас, это урок для наших партнеров", - отметил Мединский. По словам Мединского, союз между Британией, США и СССР сложился естественно, поскольку у них был единый враг, при этом ключевую роль в его создании сыграли США и Советский Союз. "Преодолевая все предрассудки, президент Рузвельт с одной стороны и советское руководство с другой, <…> отринув классовые и политические условности, любые формальности, которые могут мешать переговорам, активно двигались навстречу этому союзу", - подчеркнул председатель РВИО. При этом он отметил, что решение об открытии Второго фронта летом 1944 было принято, когда союзники осознали, что Красная армия может освободить страны Европы без их помощи. "Открывают его тогда и в том месте, когда мы видим, что фактически Красная армия справится сама с фашистской Германией и, проскочив через Германию, освободит и Париж, и Брюссель, и Амстердам, и Копенгаген. Вот когда это четко поняли, именно тогда произошло открытие Второго фронта. Я не хотел, чтобы мы путали политику и мужество, героизм военных. <…> Каждый погибший американский, английский, впоследствии и французский солдат - герой, каждый из них спас жизнь нашего солдата, но не надо забывать о политике, которая стояла за всем этим", - подчеркнул он. Система нового миропорядка Мединский отметил, что именно антигитлеровская коалиция на конференциях в Ялте и Потсдаме заложила основы послевоенного миропорядка, которые сохраняются до сих пор. "Именно в Ялте, а впоследствии в Потсдаме, была создана современная система международного права, которая позволяет нам 75 лет жить в мире. Что является ее фундаментом - ООН, твердые границы, твердое определение, что есть добро и что зло, Совет Безопасности ООН и право вето постоянных членов на принятие тех или иных решений", - сказал он.