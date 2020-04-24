Мединский: встреча союзников на Эльбе была стратегически важна для дальнейшего хода войны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Встреча советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года имела стратегически важное значение, поскольку расколола немецкую армию на две части. Об этом в пятницу сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО, посвященной 75-летию этого события.
"Соприкоснувшись на Эльбе, мы раскололи германскую армию на две крупные группировки - северную и южную. Это было важно в стратегическом отношении, поскольку ускорило разгром вермахта", - сказал он.
Мединский отметил, что это событие стало примером эффективного взаимодействия союзников. "Это ярчайший пример эффективного, продуманного, четко организованного, спланированного взаимодействия союзников. Она произошла там, где рассчитывали, не было никаких инцидентов серьезных, хотя было задействовано огромное количество войск, сотни тысяч солдат и офицеров, огромное количество боевой техники. И сегодня для нас встреча на Эльбе - это образец того, как надо стремиться выстраивать отношения между сверхдержавами. Если наши деды сумели это сделать, преодолев предрассудки политические, религиозные нравственные", - сказал он.
Председатель РВИО отметил, что встреча на Эльбе должна стать уроком условиях современных непростых международных отношений. "На тот момент коммунисты и англо-американцы казались друг другу людьми из разных вселенных. Перед лицом общего врага, во имя общих целей они обо всем договорились и обеспечили долгий, многолетний мир на планете. Именно так нам надо действовать совместно впредь, это урок для нас, это урок для наших партнеров", - отметил Мединский.
По словам Мединского, союз между Британией, США и СССР сложился естественно, поскольку у них был единый враг, при этом ключевую роль в его создании сыграли США и Советский Союз. "Преодолевая все предрассудки, президент Рузвельт с одной стороны и советское руководство с другой, <…> отринув классовые и политические условности, любые формальности, которые могут мешать переговорам, активно двигались навстречу этому союзу", - подчеркнул председатель РВИО.
При этом он отметил, что решение об открытии Второго фронта летом 1944 было принято, когда союзники осознали, что Красная армия может освободить страны Европы без их помощи. "Открывают его тогда и в том месте, когда мы видим, что фактически Красная армия справится сама с фашистской Германией и, проскочив через Германию, освободит и Париж, и Брюссель, и Амстердам, и Копенгаген. Вот когда это четко поняли, именно тогда произошло открытие Второго фронта. Я не хотел, чтобы мы путали политику и мужество, героизм военных. <…> Каждый погибший американский, английский, впоследствии и французский солдат - герой, каждый из них спас жизнь нашего солдата, но не надо забывать о политике, которая стояла за всем этим", - подчеркнул он.
Система нового миропорядка
Мединский отметил, что именно антигитлеровская коалиция на конференциях в Ялте и Потсдаме заложила основы послевоенного миропорядка, которые сохраняются до сих пор. "Именно в Ялте, а впоследствии в Потсдаме, была создана современная система международного права, которая позволяет нам 75 лет жить в мире. Что является ее фундаментом - ООН, твердые границы, твердое определение, что есть добро и что зло, Совет Безопасности ООН и право вето постоянных членов на принятие тех или иных решений", - сказал он.
По его словам, "любые попытки забыть встречу на Эльбе, пересмотреть итоги Второй мировой войны опасны именно потому, что они раскачивают фундамент современного международного права".
Распад коалиции
Председатель РВИО отметил, что взаимодействие лидеров стран антигитлеровской коалиции не имело аналогов в истории отношений сверхдержав. "Нет аналогов в мировой истории подобного рода эффективных взаимодействий руководителей сверхдержав. <…> Если бы подобного рода прямое и эффективное взаимодействие было у союзников во время Первой мировой войны, она бы закончилась быстрее и с меньшими потерями", - подчеркнул он.
"Большая тройка" распалась со смертью Рузвельта, после чего союзники стали практически одновременно разрабатывать планы войн против Советского Союза. "Не могу не сказать несколько слов об операции "Немыслимое", это операция планирования начала боевых действий генеральным штабом Великобритании и союзнических войск против Советского Союза, на всякий случай. Предполагалось участие более 45 дивизий англо-американских, вооружение всех немецких военнопленных и формирование из них около 10 сухопутных дивизий. Операция "Немыслимое" разрабатывалась в апреле 1945 года, подписана Черчиллем 22 мая 1945 года, буквально через несколько дней после Победы", - сказал он.
Мединский отметил, что боевые действия против СССР планировали и Соединенные Штаты, но уже с применением ядерного оружия. "Уже после "испытаний" атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки на мирных жителях, американскими военными в деталях был разработан план атомной бомбардировки Советского Союза. Было выбрано 20 крупных советских экономических и политических центров вплоть до городов за Уралом", - сказал Мединский.
Он подчеркнул, что будущее поколение должно вернуть "дух Эльбы" в международные отношения. "Мы сегодня должны помнить о том, что солдаты, которые встретились тогда, - настоящие герои, именно они победили в войне, обеспечили мирное небо над головой. <…> Мы сейчас должны делать все от нас зависящее, чтобы вернуть "дух Эльбы", вернуть атмосферу и доверие того времени в отношения между великими державами. Цена ошибки с развитием техники, появлением ядерного оружия, стала гораздо больше, фактически у нас нет права на ошибку", - добавил он.
Около города Торгау на реке Эльба 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Об этом событии напоминают два мемориала. Первый - на левом берегу реки, он был возведен в сентябре 1945 года. Второй памятник расположен напротив, на правом берегу. Он называется "Дух Эльбы", заложен в 1998 году и представляет собой три больших валуна, установленных на расстоянии в несколько метров друг от друга.