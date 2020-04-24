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В Петербурге дали названия девяти безымянным скверам

Среди новых топонимов есть скверы Памяти, Лермонтовский и Молчаливый

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга утвердило постановлением названия девяти скверов, которые до последнего времени были безымянными. Документ, составленный с учетом решения топонимической комиссии, опубликован на официальном сайте городской администрации.

Среди новых топонимов есть скверы Памяти, Лермонтовский и Молчаливый. Как сообщил ТАСС член топонимической комиссии Алексей Ерофеев, непривычное название "Молчаливый" скверу на Малоохтинском проспекте дали в честь улицы, которая раньше проходила в этом районе.

"Там когда-то была Молчаливая улица, которая в свою очередь получила такое название из-за находившегося неподалеку кладбища. В этом районе было еще несколько улиц, которые говорили о характере этой местности - Пустая, Глухая и Оградская. Сама Молчаливая улица исчезла на рубеже 1960-х годов в результате застройки, остался только фрагмент. Поскольку улицу не вернешь, решили назвать в честь нее и в память о прошлом Малой Охты сквер Молчаливым", - пояснил Ерофеев.

Сквер Памяти располагается у проспекта Непокоренных, Лермонтовский сквер - у дома 54 по проспекту, названному в честь поэта.

Также наименования получили Гаврский сквер на одноименной улице, Данилевский в районе Институтского проспекта, Енотаевский между проспектом Энгельса, Елецкой и Енотаевской улицей, Луспекаевский сквер на Торжковской улице, Мельцеровский на Большом Сампсониевском проспекте и сквер Смолячкова около улицы с таким же названием.

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