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Пандемия коронавируса нового типа

Поддержка экстренных служб в ЮФО. Инновационные шлемы для врачей и смартфоны для полиции

Представители бизнеса, науки и культуры оказывают поддержку тем, кто сейчас несет на себе основную нагрузку
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© Пресс-служба технопарка «Кванториум»

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в регионах Южного федерального округа за сутки увеличилось почти на 10% - до 1888 человек. Представители бизнеса, науки и культуры в это непростое время оказывают поддержку тем, кто сейчас несет на себе основную нагрузку по борьбе с инфекцией - медикам и представителям экстренных служб.

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За сутки количество зараженных в округе выросло с 1660 до 1888. В том числе 623 зараженных в Краснодарском крае, 533 - в Ростовской области, 211 - в Астраханской области, 186 - в Волгоградской, 129 - в Адыгее, 124 - в Калмыкии, 57 - в Крыму и 25 в Севастополе. Выздоровели 275 человек, 27 человек - умерли.

Инновации для защиты

Защитный шлем для врачей, работающих с заразившимися коронавирусом, презентовали журналистам члены авторского коллектива под руководством доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой оперативной хирургии Волгоградского государственного медуниверситета Александра Воробьева. Он уточнил, что есть договоренность о поставке первой партии шлемов волгоградским медикам.

"Шлем действует за счет защиты верхних дыхательных путей, поставляя фильтрованный, очищенный воздух, исключая вдыхание воздуха извне с возможным заражением вирусом и за счет того, что одновременно с верхними дыхательными путями закрываются слизистые и неприкрытая одеждой кожа лица", - сказал Воробьев, отметив, что вес изделия составляет около 1,5 кг, опытный образец изготовлен из пластика на 3D принтере. В Севастополе педагоги детского технопарка "Кванториум" присоединились к российскому движению "Мейкеры против COVID-19", в рамках которого владельцы 3D-принтеров и лазерных станков изготавливают средства индивидуальной защиты и другие необходимые изделия для медиков. В пятницу они передали первую партию изделий в две больницы города, где работают с теми, у кого уже подтвержден или предполагается коронавирус. Вручную были изготовлены 30 экранов из прозрачного пластика, закрывающих все лицо, а на 3D-принтере напечатаны заколки для медицинских масок, которые помогают закреплять их таким образом, чтобы они не натирали кожу - для тех, кто носит маски постоянно, это большая проблема.

Повседневная поддержка

В Севастополе некоторые кафе, работающие сейчас только на доставку, обеспечивают медиков бесплатным кофе. В Сочи яхтенный порт "Sochi Grand Marina" в качестве помощи передал городу 20 тысяч медицинских масок, 200 литров антисептика и 550 защитных комбинезонов. В пресс-службе городской администрации также рассказали, что одна из сочинских семейных ферм передала медицинскому персоналу станции скорой помощи овощи, выращенные в теплицах, и свежие молочные продукты. "Экологически чистые молоко, сыры, йогурт, свежие овощи и выпечка - это наш маленький вклад в общее дело - поддержки и благодарности врачам", - сказала создатель и руководитель фермы Инга Экзархо. Бизнесмены из Красной Поляны порадовали живыми цветами персонал больницы: женщинам-врачам они привезли целую машину тюльпанов.

В Адыгее артисты театра кукол "Золотой кувшин" также решили поддержать медиков и жителей региона: они сняли клип с призывом соблюдать самоизоляцию. Стихи, отражающие непростую ситуацию, связанную с борьбой с коронавирусом, написал художественный руководитель театра, народный артист Адыгеи Станислав Сиюхов.

Контроль и дезинфекция

Помощь оказывают не только медикам, но и полицейским. В Астраханской области представители бизнеса подарили стражам порядка 50 смартфонов, с помощью которых сотрудники будут определять и проверять QR-коды цифровых пропусков, дающих право передвижения по Астрахани во время ограничительных мер. "Это первая партия, 50 смартфонов в ближайшее время будут направлены в строевые подразделения УМВД России по Астраханской области", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора региона.

В Краснодарском крае сотрудники Главного управления МЧС России по региону провели дезинфекцию помещений и прилегающей территории Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II. "Данные мероприятия проводятся повсеместно по всему краю и на постоянной основе. Дезинфекция социально значимых объектов находится на контроле главного управления", - приводит пресс-служба слова временно исполняющего деятельность начальника Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Аркадия Согомоняна.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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