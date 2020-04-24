{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жители Санкт-Петербурга смогут пройти на даче бесплатное тестирование на коронавирус

Ежегодно на своих дачных участках проводят время около 2,5 млн жителей города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, которые в ближайшее время будут проводить время на своих дачных участках, смогут пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этомв эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества города Андрей Лях.

"У нас будет работать в начале сезона 35 медицинских пунктов, в которых на сегодняшний день ставится задача с майских праздников проходить бесплатно тестирование на коронавирус. Всех людей, конечно, тяжело будет тестировать. В первую очередь, будем уделять внимание гражданам, которые находились в риске заражения - контактировали, приехали откуда-то", - рассказал он. Лях добавил, что в течение суток тест доставят в лабораторию, результат будет получен в течение трех дней.

Ежегодно на своих дачных участках проводят время около 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что препятствий для выезда жителей Петербурга на их дачи не будет, но планируется запретить им остановки в населенных пунктах по пути для покупки товаров в магазинах. Дачникам рекомендовано также иметь при себе документы на собственность с указанием адреса. Дрозденко распорядился также в период праздников соблюдать строгие карантинные меры в пунктах, где было выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом.

"У нас порядка 3 тыс. садоводств. С учетом того, что обстановка сегодня не позволяет жителям города выезжать куда-то по территории даже Российской Федерации, тем более за рубеж, то одно из мест - садоводство, где люди будут себя чувствовать в какой-то степени комфортно", - отметил в ходе эфира вице-губернатор города Владимир Кириллов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 411 человек, умерли 20.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сдача ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля
Ранее начало кампании по сдаче экзамена было запланировано на 8 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС