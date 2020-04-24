Жители Санкт-Петербурга смогут пройти на даче бесплатное тестирование на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, которые в ближайшее время будут проводить время на своих дачных участках, смогут пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этомв эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества города Андрей Лях.

"У нас будет работать в начале сезона 35 медицинских пунктов, в которых на сегодняшний день ставится задача с майских праздников проходить бесплатно тестирование на коронавирус. Всех людей, конечно, тяжело будет тестировать. В первую очередь, будем уделять внимание гражданам, которые находились в риске заражения - контактировали, приехали откуда-то", - рассказал он. Лях добавил, что в течение суток тест доставят в лабораторию, результат будет получен в течение трех дней.

Ежегодно на своих дачных участках проводят время около 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что препятствий для выезда жителей Петербурга на их дачи не будет, но планируется запретить им остановки в населенных пунктах по пути для покупки товаров в магазинах. Дачникам рекомендовано также иметь при себе документы на собственность с указанием адреса. Дрозденко распорядился также в период праздников соблюдать строгие карантинные меры в пунктах, где было выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом.

"У нас порядка 3 тыс. садоводств. С учетом того, что обстановка сегодня не позволяет жителям города выезжать куда-то по территории даже Российской Федерации, тем более за рубеж, то одно из мест - садоводство, где люди будут себя чувствовать в какой-то степени комфортно", - отметил в ходе эфира вице-губернатор города Владимир Кириллов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 411 человек, умерли 20.