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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс.

По данным Департамента гражданской защиты страны, почти 3 тыс. человек излечились за последние сутки

РИМ, 24 апреля. /ТАСС/. Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии достигло почти 26 тыс. человек. Как сообщили в пятницу в Департаменте гражданской защиты, за последние сутки умерли от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания 420 человек.

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Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 192 994 при суточном приросте в 3 021. Число излечившихся достигло почти 60,5 тыс. при 2 922 больных, излечившихся за последние сутки.

При этом снижается число проходящих лечение в настоящий момент больных, которых насчитывается 106 527 человек, на 321 меньше, чем в четверг. Продолжается снижение числа госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, которых насчитывается 2 173 человека, на 94 пациента меньше, чем в четверг.

Наибольшее число новых случаев (более 1 тыс.) зарегистрированы по-прежнему в северной области Ломбардия, где находится локальный эпицентр вспышки коронавируса. Более 600 новых случаев - в северном Пьемонте. В подавляющим большинстве регионов число новых случаев не превышает 100. На всей национальной территории с 10 марта действует карантин, срок которого истекает 3 мая.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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