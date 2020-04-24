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Пандемия коронавируса нового типа
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МЧС пересмотрит перечень необходимых резервов на случай таких ЧС как пандемия

При этом резервы должны создавать в рамках своих полномочий как федеральные структуры, так и регионы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МЧС России пересмотрит перечень необходимых резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной исполнительной власти на случай чрезвычайных ситуаций с учетом пандемии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

В министерстве пояснили, что 1 апреля в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" внесены изменения, в соответствии с которыми распространение заболеваний, представляющих опасность для окружающих, относится к чрезвычайным ситуациям.

"В связи с этим МЧС России организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными, региональными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления и организациями", - отметили в МЧС. Кроме того, сейчас вырабатываются предложения по нормам государственного материального резерва, необходимого на случай пандемии.

В МЧС напомнили, что создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено федеральным законодательством. Они необходимы для оперативного реагирования на ЧС и ликвидацию их последствий. Резервы должны создавать в рамках своих полномочий как федеральные структуры, так и регионы РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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