В Минобрнауки заявили, что учебный год в вузах завершится согласно установленным срокам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам, сообщил в пятницу заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

"По вузам пока все в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в свое время, начинаются практики, каникулы и так далее", - сказал он.

По мнению Омельчука, после окончания пандемии вузы вернутся к традиционному обучению, но все больше будут использовать опыт работы в дистанционном формате.

"Сегодняшняя ситуация - это большая дополнительная нагрузка на учителей, педагогов, преподавателей высшей школы. Коммуникация педагога и ученика, преподавателя и студента стала намного более плотной. <...> Мы сейчас прорабатываем систему дистанционного поступления в вузы, понимая, что мы должны быть готовы к дистанционным подаче документов и дополнительным вступительным испытаниям. В этом году даже 53 вуза опробуют в пилотном режиме наш новый сервис по поступлению в вузы", - добавил он.

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.